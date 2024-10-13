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Царьград

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Ученые нашли способ, как активировать «гены стройности»

Ученые нашли способ, как активировать «гены стройности»

Исследователи из Эссекского университета нашли «гены стройности» и поняли, что нужно для их пробуждения.

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