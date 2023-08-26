Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Итоговый турнир WTA может переехать в Чехию, а не Саудовскую Аравию

WTA Finals в этом году может пройти в Чехии. Журналистка Синди Шмерлер сообщает, что он может переехать в Остраву, а потом в Прагу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх