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Царьград

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В Ереване в 2026 году заменят 300 лифтов в жилых домах

В Ереване в 2026 году заменят 300 лифтов в жилых домах

В столице Армении в 2026 году планируется заменить порядка 300 лифтов в многоквартирных домах. Такие данные в рамках прошедшей в Ереване выставки Armenia Expo 2026 озвучил Левон Аветян, занимающий пост заместителя гендиректора компании "Рафэлгриг", передает Sputnik Армения.

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