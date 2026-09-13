В Ереване в 2026 году заменят 300 лифтов в жилых домах

В столице Армении в 2026 году планируется заменить порядка 300 лифтов в многоквартирных домах. Такие данные в рамках прошедшей в Ереване выставки Armenia Expo 2026 озвучил Левон Аветян, занимающий пост заместителя гендиректора компании "Рафэлгриг", передает Sputnik Армения.