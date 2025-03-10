Все участники спецоперации получат статус ветеранов боевых действий

Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров разработать законодательные изменения, которые позволят считать всех участников СВО ветеранами боевых действий, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на официальный сайт Кремля.
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