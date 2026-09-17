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Царьград

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Минтруд утвердил автоматические выплаты 1 млн руб. матерям-героиням

Минтруд утвердил автоматические выплаты 1 млн руб. матерям-героиням

С 1 января 2027 года выплаты в 1 млн руб. за звание «Мать-героиня» будут перечисляться автоматически.

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