В Сочи вынесен приговор по делу о провалившемся в люк ребенке

Центральный районный суд Сочи рассмотрел уголовное дело, возбужденное в отношении главного инженера управляющей компании за "выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью".
Центральный районный суд Сочи рассмотрел уголовное дело, возбужденное в отношении главного инженера управляющей компании за "выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью".
Свежие комментарии