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В Сочи вынесен приговор по делу о провалившемся в люк ребенке

В Сочи вынесен приговор по делу о провалившемся в люк ребенке

Центральный районный суд Сочи рассмотрел уголовное дело, возбужденное в отношении главного инженера управляющей компании за "выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью".

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