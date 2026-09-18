Продолжение СВО: Столетняя война или Третья мировая?

Дмитрий Родионов 18 сентября 2026 г. Каким после капитуляции Европы будет Союзное государство «Либо НАТО вступит в этот конфликт — и тогда начнется Третья ….
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