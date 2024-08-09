Апти Алаудинов ответил всепропальщи

Natalija Osminina Странно, что ты еще не понял, что дебил здесь ты. Потому что любому, прочитавшему мой пост, было бы понятно, что нет смысла идти до Львова. ДАЖЕ ЕСЛИ БЫ БЫЛА ТАКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ!!! НО ЕЁ НЕТ!!! НЕТ!! Дойдет это до твоей тупой башки, насекомое?? Сколько таких тупиц нарожала земля Русская за 33 года лежания под западным сапогом. Лежали-лежали, сосали-сосали, лизали-лизали, пресмыкались перед Западом. И вдруг спустя 33 года подскочили: "Оба на!! Да у нас СВО! ДА МЫ!! ДА ВАМ!!" Господи, что за дерьмо!

Natalija Osminina Я тебе, идиотик, еще в декабре 2023 года в статье "Как будем делить Украину?" на твой бред писала: "Как вы все не можете уяснить, что Путин требует ПЕРЕДЕЛА Европы??? То есть, он обратно прирезает к Венгрии, Польше и Румынии (без Одессы) то, что отнял у них Сталин по итогам Второй Мировой, и ЗАБИРАЕТ ОБРАТНО Польшу, Венгрию, Румынию и все страны восточной Европы ОБРАТНО В ЗОНУ РОССИИ!!!! По итогам ныне идущей ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ. Путин это потребовал у Байдена и НАТО еще 17 декабря 2021 года. Больше двух лет прошло, а все слепы, как кроты!!!! А Волынь отдадут Белоруссии".