Командир спецназа «Ахмат», подразделения которого переброшены на оборону в Курскую область, Апти Алаудинов призвал не разгонять панику по ситуации на фронте.
Апти Алаудинов ответил всепропальщи
Комментарии
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Natalija Osminina
Странно, что ты еще не понял, что дебил здесь ты. Потому что любому, прочитавшему мой пост, было бы понятно, что нет смысла идти до Львова. ДАЖЕ ЕСЛИ БЫ БЫЛА ТАКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ!!! НО ЕЁ НЕТ!!! НЕТ!! Дойдет это до твоей тупой башки, насекомое?? Сколько таких тупиц нарожала земля Русская за 33 года лежания под западным сапогом. Лежали-лежали, сосали-сосали, лизали-лизали, пресмыкались перед Западом. И вдруг спустя 33 года подскочили: "Оба на!! Да у нас СВО! ДА МЫ!! ДА ВАМ!!" Господи, что за дерьмо!
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7 час.
Natalija Osminina
Я тебе, идиотик, еще в декабре 2023 года в статье "Как будем делить Украину?" на твой бред писала: "Как вы все не можете уяснить, что Путин требует ПЕРЕДЕЛА Европы??? То есть, он обратно прирезает к Венгрии, Польше и Румынии (без Одессы) то, что отнял у них Сталин по итогам Второй Мировой, и ЗАБИРАЕТ ОБРАТНО Польшу, Венгрию, Румынию и все страны восточной Европы ОБРАТНО В ЗОНУ РОССИИ!!!! По итогам ныне идущей ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ. Путин это потребовал у Байдена и НАТО еще 17 декабря 2021 года. Больше двух лет прошло, а все слепы, как кроты!!!! А Волынь отдадут Белоруссии".
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7 час.
Natalija Osminina
Цитирую Вас: "Сталин ранее "наделал ошибок" с присоединёнными территориями, Путин может натворить новых проблем". ))) И чего ты не в Штабе сидишь с такими то мозгами, умнее и Сталина и Путина?!))) Одни только лозунги дебильные без привязки к реальным возможностям России и замыслам Путина способен кидать. Вот иди, животное, на фронт, и дойди до Берлина, Приебалтики, Пшекистана!))) И наподдай этим "пшекам-полякам, мадьярам-венграм и мамалыжникам-румынам"))) Слабо? Вот так же слабо и СВО дойти до Львова и далее по твоему великому плану)). Для этого нужна тотальная мобилизация в Регулярную Армии России и годы подготовки. О чем я и написала в своем первом посте, на которое, ты, насекомое, и подорвался.
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7 час.
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