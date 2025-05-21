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Царьград

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"Россия – не ваша страна": Мощный ход Путина по нелегалам. Инсайдеры: Полиции развяжут руки. Стрелять на поражение

"Россия – не ваша страна": Мощный ход Путина по нелегалам. Инсайдеры: Полиции развяжут руки. Стрелять на поражение

Мощный ход Путина - инсайдеры заявили, что в России готовится новый особый законопроект, который, как они выразились, развяжет руки в полиции, и в исключительных случаях, когда есть угроза жизни, можно будет стрелять на поражение.

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