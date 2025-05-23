В Британии заявили о разбитых надеждах ЕС из-за разговора Трампа и Путина

Guardian: Разговор Трампа и Путина помешал плану ЕС по санкциям против РФ Надежды европейских политиков на то, что президент США Дональд Трамп усилит давление на Кремль, рухнули после разговора главы Белого дома с российским лидером Владимиром Путиным, говорится в статье Дженнифер Рэнкин в газете The Guardian.
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