В Британии заявили о разбитых надеждах ЕС из-за разговора Трампа и Путина

Guardian: Разговор Трампа и Путина помешал плану ЕС по санкциям против РФ Надежды европейских политиков на то, что президент США Дональд Трамп усилит давление на Кремль, рухнули после разговора главы Белого дома с российским лидером Владимиром Путиным, говорится в статье Дженнифер Рэнкин в газете The Guardian.