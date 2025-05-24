Путин поздравил «Комсомольскую правду» со 100-летием

В связи со столетием издания «Комсомольской правды» президент РФ Владимир Путин направил поздравления коллективу газеты, подчеркнув её патриотический дух, высокий профессиональный уровень и значимую роль в истории государства.
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