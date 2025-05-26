Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 751 подписчик

Азиаты захватывают пустые квартиры, а гектары земли - под стада. Дончане требуют ответа

Азиаты захватывают пустые квартиры, а гектары земли - под стада. Дончане требуют ответа

Донецкая республика день ото дня заполняется мигрантами. Они зарабатывают в разы больше местных. Занимают по договоренности с властями пустующие квартиры, занимают уже без всяких договоренностей целые гектары земли, принадлежавшие когда-то другим собственникам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Любовь
Мастурбекам место в мастурбекистанах.
Ответить
1 час.
Любовь
У вас Толи наивность Толи просто позывы нести чушь? За деньги воюют эти азиаты и за отмену их депортации восвояси. СССР распался и что делали эти самые азиаты ... 90...
Ответить
54 мин.
Стега Сибиряк
Просрали страну чинуши е.......ие
Ответить
14 мин.
наверх