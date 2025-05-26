Азиаты захватывают пустые квартиры, а гектары земли - под стада. Дончане требуют ответа

Донецкая республика день ото дня заполняется мигрантами. Они зарабатывают в разы больше местных. Занимают по договоренности с властями пустующие квартиры, занимают уже без всяких договоренностей целые гектары земли, принадлежавшие когда-то другим собственникам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Началось!» — подполье в Одессе ударило по ТЦК. Киев теряет контроль — всё еще впереди. Подполье сообщило о бунте местных жителей в Одессе
- Предсмертная записка фермера обрушила силовую вертикаль Волгоградской области: проверяющие из Москвы в шоке от масштабов коррупции
- Это уже не дерзость. Убийцу из "Крокуса" просят отпустить на свободу. Русские в гневе: "Вернуть по частям"
Свежие комментарии