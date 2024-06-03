Единственный зонд человечества на орбите Венеры внезапно замолчал: видео последней трансляции

Космическое агентство Японии потеряло связь с единственным зондом на орбите Венеры. В JAXA заявили, что контакт с аппаратом прервался неожиданно, а в центре управления успели записать на видео последнюю трансляцию «Акацуки».
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