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Единственный зонд человечества на орбите Венеры внезапно замолчал: видео последней трансляции

Единственный зонд человечества на орбите Венеры внезапно замолчал: видео последней трансляции

Космическое агентство Японии потеряло связь с единственным зондом на орбите Венеры. В JAXA заявили, что контакт с аппаратом прервался неожиданно, а в центре управления успели записать на видео последнюю трансляцию «Акацуки».

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