Украинские беженцы становятся заложниками безумной политики хозяина Банковой Евгений Берсенев На фото: президент Украины Владимир Зеленский (Фото: AP/TAСС) Материал комментируют: Александр Михайлов Владимир Жарихин Сергей Гончаров В западных странах созданы нелегальные ячейки украинских беженцев, способные вызвать волну терроризма и вести работу по дестабилизации внутриполитической ситуации, предполагает американский журналист Гленн Гринвальд, ранее сотрудничавший с известным разоблачителем спецслужб США Эдвардом Сноуденом.
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