Туадера рассказал об итогах визита в Россию

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Президент Центральноафриканской республики Фостен Арканж Туадера сообщил, что по итогам его визита в Москву ЦАР заключила с Россией соглашения в области сельского хозяйства и образования, договорилась сотрудничать в сферах энергетики и экономики.