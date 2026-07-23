Рубио потребовал от дипломатов прекратить разговоры о мировом "выключателе" ИИ в США

Госсекретарь США Марко Рубио поручил американским дипломатам опровергать утверждения о том, что Вашингтон якобы обладает "выключателем" американских технологий, позволяющим дистанционно отключать их за рубежом.
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