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Газета.ру

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Рубио потребовал от дипломатов прекратить разговоры о мировом "выключателе" ИИ в США

Рубио потребовал от дипломатов прекратить разговоры о мировом "выключателе" ИИ в США

Госсекретарь США Марко Рубио поручил американским дипломатам опровергать утверждения о том, что Вашингтон якобы обладает "выключателем" американских технологий, позволяющим дистанционно отключать их за рубежом.

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