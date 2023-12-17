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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гербулова о ситуации с отелем в Уфе: «Я ни с кем не ругалась, это со мной ругались. Надеюсь, директор базы успокоился, еще раз извиняюсь»

Ранее Гербулова и Екатерина Носкова показали гостиницу, в которую их поселили перед этапом Кубка Содружества.

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