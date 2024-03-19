Немецкий депутат Зингер заявил об усталости Германии от конфликта на Украине

Граждане ФРГ начали чувствовать усталость от поддержки вынужденных переселенцев с Украины. С таким заявлением в ходе беседы с «Известиями» выступил депутат земельного парламента (ландтага) Баварии Ульрих Зингер.
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