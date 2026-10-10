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Царьград

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В Москве армяне написали диктант по житию Месропа Маштоца

В Москве армяне написали диктант по житию Месропа Маштоца

Диктант на армянском языке, приуроченный ко Дню святых переводчиков, написали прихожане Армянской Апостольской церкви в разных городах России, а в московском храмовом комплексе текст прочел глава епархии Езрас Нерсисян.

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