Соцсети звёзд за неделю: где были и что делали

Лето набирает обороты и многие из звёзд показываются в купальниках, некоторые носят их даже дома. Кто-то отправился отдыхать в поля, Ольга Кабо в шапке вылавливает крабов в суровых краях, а Шэрон Стоун готова ко всему, судя по тому, что она гуляет в респираторе.