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Царьград

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Сухумская школа №3 эвакуирована: угроза минирования не подтвердилась

Сухумская школа №3 эвакуирована: угроза минирования не подтвердилась

Информация о минировании школы №3 в Сухуме не подтвердилась. Министерство по чрезвычайным ситуациям Абхазии и МВД оперативно проверили здание, завершая расследование инцидента.

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