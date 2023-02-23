Игорь Руденя в Твери принял участие в торжественных мероприятиях в честь Дня защитника Отечества

23 февраля в Твери прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. Участие в них приняли ветераны Великой Отечественной войны, губернатор Игорь Руденя, сенатор РФ Людмила Скаковская, депутаты Государственной Думы РФ Сергей Веремеенко и Юлия Саранова, председатель Законодательного Собрания региона Сергей Голубев, главный федеральный инспектор по Тверской области Игорь Жуков, митрополит Тверской и Кашинский Амвросий, руководители территориальных подразделений федеральных ведомств, руководство города, военнослужащие, представители общественных, молодежных организаций.