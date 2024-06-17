СК РФ назвал виновного в крушении самолета ДРЛОиУ А-50У в феврале над Краснодарским краем

Следственный комитет РФ сообщил, что Хамовнический суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении командира 138 зенитной ракетной бригады ВСУ полковника Николая Дзяману меры пресечения в виде заключения под стражу.
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