Две бронегруппы ВС РФ ворвались в Купянск и высадили десант. В городе идут уличные бои

Российским военным удалось добиться серьезного успеха на Купянском направлении. О полноценном прорыве обороны боевиков киевского режима на этом участке ЛБС речи пока не идет, но первоначальный плацдарм в городской застройке уже создан.
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