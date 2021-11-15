Картина дня. Финансы

44 605 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр 24
    "И мы американцы правы иначе не может быть." Уже американцем стал? Наверное,и по-русски с акцентом говоришь? Украину,...США готовят поход...
  • НС
    во-первых ничего похожего между ЗиЛ-130 и ЗиЛ-131 нет,разве что оба грузовики и оба одной марки. Совершенно разные ма...ЗИЛ-131: почему к...
  • Павел Поспелов
    Совершать поход на восток с обосранными от страха штанами дело не лёгкое. А удобрение из них получится хорошее.США готовят поход...

ЗИЛ-131: почему конструкция советского грузовика была уникальной для своего времени (Факти, Болгария)

ЗИЛ-131: почему конструкция советского грузовика была уникальной для своего времени (Факти, Болгария)

ЗИЛ-131 — советский военно-транспортный грузовик, похожий на хорошо знакомый гражданский ЗИЛ-130, пишет портал «Факти».

Вернуться к статье
Обсудить
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
НС
во-первых ничего похожего между ЗиЛ-130 и ЗиЛ-131 нет,разве что оба грузовики и оба одной марки. Совершенно разные машины.  Во-вторых ЗиЛ-130 вовсе не гражданская машина - военной техники на базе "130-го" полно,например машина-прожектор АПМ-90, КНС-1ПМ, СКП тоже есть.... Или "Луч-М" - машина для оборудования огней на ВПП или рулёжках аэродрома (чтобы быстро размотать и также быстро смотать и перевезти на другое место)
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх