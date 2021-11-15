ЗИЛ-131: почему конструкция советского грузовика была уникальной для своего времени (Факти, Болгария)

НС

во-первых ничего похожего между ЗиЛ-130 и ЗиЛ-131 нет,разве что оба грузовики и оба одной марки. Совершенно разные машины. Во-вторых ЗиЛ-130 вовсе не гражданская машина - военной техники на базе "130-го" полно,например машина-прожектор АПМ-90, КНС-1ПМ, СКП тоже есть.... Или "Луч-М" - машина для оборудования огней на ВПП или рулёжках аэродрома (чтобы быстро размотать и также быстро смотать и перевезти на другое место)