Призер чемпионата России Мария Захарова рассказала о взаимоотношениях с другими фигуристами. – Общались ли на Мемориале Дениса Тена с какими-то зарубежными фигуристами? Что насчет наших ребят? – Тут есть несколько ребят, которые приезжали к нам на эти сборы.