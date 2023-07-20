Военное обозрение

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В ночь на 20 июля удары по объектам киевского режима в Одесской и Николаевской областях наносились как минимум тремя волнами

В ночь на 20 июля удары по объектам киевского режима в Одесской и Николаевской областях наносились как минимум тремя волнами

Российские войска в ночь на 20 июля продолжили нанесение ударов по объектам киевского режима в тыловых районах.

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