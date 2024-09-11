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Смоленск 2.0

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Сотрудники Зеленстроя спилят 400 сухих деревьев и кустарников

Сотрудники Зеленстроя спилят 400 сухих деревьев и кустарников

Специалисты обследовали зеленые насаждения В областном центре продолжают облагораживать внешний вид улиц: кроме ремонта, который на сегодняшний день проходит на улице Октябрьской революции, в сквере возле памятника Твардовскому и Теркину, в Реадовке и на других объектах, власти обратили свой взор на “зеленые легкие” Смоленска.

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