Сотрудники Зеленстроя спилят 400 сухих деревьев и кустарников

Специалисты обследовали зеленые насаждения В областном центре продолжают облагораживать внешний вид улиц: кроме ремонта, который на сегодняшний день проходит на улице Октябрьской революции, в сквере возле памятника Твардовскому и Теркину, в Реадовке и на других объектах, власти обратили свой взор на “зеленые легкие” Смоленска.