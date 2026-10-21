Согласно опросу Level Group, 40% сотрудников хотят медцентр у офиса. 25% предпочитают магазин или кафе с готовыми блюдами, 22% - спортклуб.
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