Журналистка Панченко: Франция считает, что ВС России будут атаковать только Украину

Французские власти поддержали идею предоставления Вооруженным силам Украины дальнобойных ракет для нанесения ударов по территории России, полагая, что ответный удар со стороны российской армии будет направлен исключительно на территорию Украины.
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