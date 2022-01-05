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Гончаренко указали на дверь в Краснодаре и даже не поблагодарили. Кого теперь позовет Галицкий?

Гончаренко указали на дверь в Краснодаре и даже не поблагодарили. Кого теперь позовет Галицкий?

Вместе с главным тренером покинет «Краснодар» и весь штаб Виктора Гончаренко. В новый год решил войти с новым главным тренером не только хоккейный СКА, который вчера пошумел в новостях с назначением на место Валерия Брагина Романа Ротенберга.

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