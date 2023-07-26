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Заблуждения: этого нет в Библии

Заблуждения: этого нет в Библии

Даже если предположить, что Бога нет, Библия всё равно останется важнейшей книгой в истории человечества.

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Комментарии
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Воробей
&quot;На самом деле, согласно Книге Бытия. Содом и Гоморра получили кару по совокупности своих злодеяний, на которые их жертвы жаловались Богу.&quot; Нет. На самом деле эти города были разрушены только потому, что там не оказалось ни одного праведника. Для того, чтобы в этом убедиться, нужно КОНКРЕТНО читать Библию, и применять логику, а не просто фантазировать.
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