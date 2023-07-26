Заблуждения: этого нет в Библии

В

Воробей

"На самом деле, согласно Книге Бытия. Содом и Гоморра получили кару по совокупности своих злодеяний, на которые их жертвы жаловались Богу." Нет. На самом деле эти города были разрушены только потому, что там не оказалось ни одного праведника. Для того, чтобы в этом убедиться, нужно КОНКРЕТНО читать Библию, и применять логику, а не просто фантазировать.