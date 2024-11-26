Видео: 6-летний сын Овечкина в раздевалке поздравил «Вашингтон» с победой

Сергей Овечкин, 6-летний сын российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, зашел в раздевалку «столичных» после победы над «Флоридой» (4:1) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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