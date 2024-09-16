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Крошечный бегемот из Таиланда стал мировой сенсацией: на малыша хочет посмотреть весь мир

Крошечный бегемот из Таиланда стал мировой сенсацией: на малыша хочет посмотреть весь мир

Малышка гиппопотам Му Денг, родившаяся в Таиланде, стала настоящей звездой сети — миллионы поклонников посвящают милому созданию тысячи постов и видео, а чтобы увидеть ее вживую собираются стометровые очереди.

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Владимир Алтайцев
Люди  говно  есть в  любой стране, увы. Так и  норовили  угробить  малышку, козлы.
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