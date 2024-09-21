Россия отмечает День победы русских полков в Куликовской битве 21 сентября в России отмечается День воинской славы в честь победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над войском Орды в Куликовской битве.
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