Депутат МГД Киселева: Проект «Урок с чемпионом» помогает школьникам реализовать мечты

Проект «Урок с чемпионом», где в новом сезоне известные спортсмены встретятся с участниками школьных спортивных клубов, позволяет вовлечь больше детей в спорт, помогает школьникам увидеть свои перспективы и реализовать мечты.
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