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"Известия": в российских магазинах нашли 191 тонну нелегальной красной икры

"Известия": в российских магазинах нашли 191 тонну нелегальной красной икры

В российских магазинах обнаружено 191 т красной икры неустановленного происхождения. Россельхознадзор обратился в МВД, Следственный комитет и прокуратуру России с требованием отреагировать, при этом ритейлеры не спешат остановить торговлю сомнительной продукцией, сообщила газета "Известия".

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