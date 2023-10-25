"Известия": в российских магазинах нашли 191 тонну нелегальной красной икры

В российских магазинах обнаружено 191 т красной икры неустановленного происхождения. Россельхознадзор обратился в МВД, Следственный комитет и прокуратуру России с требованием отреагировать, при этом ритейлеры не спешат остановить торговлю сомнительной продукцией, сообщила газета "Известия".
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