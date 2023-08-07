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Адель Рахмани перейдет в «Титан» на правах аренды

«С Аделем очень хорошо поговорили. Он станет игроком «Титана» на время четвертого сезона МФЛ. Но договоренность, что он вернется в 2D», – сказал главный тренер 2Drots Кузнецов.

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