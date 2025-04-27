Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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За драчунов Гассана и Гариба щитом встали учителя: «избили не за внешний вид»

За драчунов Гассана и Гариба щитом встали учителя: «избили не за внешний вид»

Великий Брат Гассан и Гариб Избитый кавказцами Андрей уже четвертый день в реанимации. Все это время в его родной школе не утихают страсти.

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