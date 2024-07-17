Опубликован график временных отключений света в Крыму

«Крымэнерго» опубликовало график временных отключений электроэнергии. В Симферополе с 16:00 до 19:00 электричества не будет на следующих улицах: улица Кипарисная; улица Янтарная; улица Дмитрия Ульянова; улица А.
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