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Закон, порядок, государство

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Госавтоинспекторы рассказали об особенностях служебной деятельности студентам Херсонского технического университета

Сотрудники Госавтоинспекции ГУ МВД России по Херсонской области провели лекцию «Правовое регулирование служебной деятельности Госавтоинспекции» для студентов юридического факультета Херсонского технического университета.

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