Жуткие кадры последствий взрыва склада ракет под Киевом (ВИДЕО)

Жуткие кадры последствий взрыва склада ракет под Киевом. Посёлок Милая под Бучей фактически разрушен после удара по складам с ракетами и БПЛА и последовавшей за этим детонацией боеприпасов.
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