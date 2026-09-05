Российские военные с помощью беспилотных летательных аппаратов «Герань» поразили логистический центр в населенном пункте Чайки на западной окраине Киева, сообщает Министерство обороны России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЮГ В Туве медведь ра...
- В Windows обнаруж...
- Ч Трамп переименова...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым