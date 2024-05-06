Лидер британской политической партии "Наследие" Дэвид Куртен заявил, что Лондон не должен разрешать Вооруженным силам Украины (ВСУ) использовать поставляемое Соединенным Королевством оружие для ударов по территории России.
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