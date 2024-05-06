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Политик Куртен: Лондон должен запретить ВСУ бить по России британским оружием

Политик Куртен: Лондон должен запретить ВСУ бить по России британским оружием

Лидер британской политической партии "Наследие" Дэвид Куртен заявил, что Лондон не должен разрешать Вооруженным силам Украины (ВСУ) использовать поставляемое Соединенным Королевством оружие для ударов по территории России.

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