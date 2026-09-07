Что, если бы каждую пятницу до рассвета вы приходили к ручью, который знает ваше имя, — и однажды он решил наконец ответить? «Сказка о девушке у волшебного ручья» — это история о тихом утре, странных цветах, пахнущих погашенной свечой, и о том, как обычный поход за водой может стать началом настоящего чуда.