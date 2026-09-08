Экс-прокурор Грузии Парцхаладзе создал подразделение в составе ВС и ушел на СВО

Экс-прокурор Грузии Отар Романов-Парцхаладзе создал подразделение «Георгиевский» в составе российской армии и стал участником спецоперации.
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