Высокопоставленный торговый представитель США сегодня встретится с главой ВТО

Торговый представитель США Кэтрин Тай проведет онлайн-встречу в среду с генеральным директором Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала, сообщило агентство Tai за несколько недель до проведТорговый представитель США Кэтрин Тай проведет онлайн-встречу в среду с генеральным директором Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала, сообщило агентство Tai за несколько недель до проведения конференции министров импорта.