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  • Kazak Gahi
    Эх, Россияне! Где ж Ваша гордость. Радуетесь, что доллар менее 64 рублей. Вот когда рубль будет 64 доллара, тогда ...Биржевой курс дол...

Высокопоставленный торговый представитель США сегодня встретится с главой ВТО

Торговый представитель США Кэтрин Тай проведет онлайн-встречу в среду с генеральным директором Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала, сообщило агентство Tai за несколько недель до проведТорговый представитель США Кэтрин Тай проведет онлайн-встречу в среду с генеральным директором Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала, сообщило агентство Tai за несколько недель до проведения конференции министров импорта.

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