НОВЫЙ МИНИСТР ОБОРОНЫ АНДРЕЙ БЕЛОУСОВ. КРЕМЛЬ ОБЪЯСНИЛ ВЫБОР

Сначала возглавляющего надо отправить на пенсию или куда их там трудоустраивают. А человек умный, такие в правительстве нужны

Natalia Ivanova

Почему Шойгу отправили в отставку всем понятно - его заместитель Иванов уже пойман - барыжил в крупном размере. А Шойгу не знал? Видели мы фотографии их семейных тусовок на дачах и кстати пучеглазый всегда был с ними. Почему пучеглазова до сих пор не убрали на хрен?