Президент России Владимир Путин предложил назначить нового министра обороны России. Им станет Андрей Белоусов.
НОВЫЙ МИНИСТР ОБОРОНЫ АНДРЕЙ БЕЛОУСОВ. КРЕМЛЬ ОБЪЯСНИЛ ВЫБОР
Комментарии
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Наталья Волкова
Сначала возглавляющего надо отправить на пенсию или куда их там трудоустраивают. А человек умный, такие в правительстве нужны
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14 час.
Natalia Ivanova
Почему Шойгу отправили в отставку всем понятно - его заместитель Иванов уже пойман - барыжил в крупном размере. А Шойгу не знал? Видели мы фотографии их семейных тусовок на дачах и кстати пучеглазый всегда был с ними. Почему пучеглазова до сих пор не убрали на хрен?
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13 час.
Ваша Светлость
Мишустин еще нигде не прокололся, свою работу делает качественно, пусть работает.
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3 час.
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