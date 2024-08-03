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Букмекеры считают, что матч «Акрон» – «Динамо» получится результативным. В 2023-м очная встреча команд завершилась со счетом 0:0 в основное время

«Акрон» примет «Динамо» в стартовом матче 3-го тура РПЛ. Гости котируются фаворитами: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.

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