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20 причин полюбить бананы.

20 причин полюбить бананы.

Большое количество полезных веществ делают бананы обязательным элементом вашего здорового рациона. Кроме этого, что может быть проще, держать в холодильнике связку бананов, чтобы быстрый перекус всегда был под рукой.

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